Golpistas se passam por advogados e são presos no Morro do Dendê, na Ilha do Governador
Criminosos se passavam por advogados para enganar vítimas que tinham processos na justiça
Três homens foram presos durante uma operação policial no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. A quadrilha é acusada de se passar por advogados para enganar pessoas com processos judiciais, obtendo informações pessoais e financeiras.
Segundo as autoridades, os criminosos entravam em contato com as vítimas, utilizavam fotos e dados dos advogados verdadeiros, e até clonavam vozes para convencer as vítimas a realizarem transferências bancárias.
As investigações continuam no Rio de Janeiro, e as autoridades orientam que as vítimas registrem ocorrências para ajudar no aprofundamento das investigações.
