Golpistas se passam por advogados e são presos no Morro do Dendê, na Ilha do Governador

Três homens foram presos durante uma operação policial no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. A quadrilha é acusada de se passar por advogados para enganar pessoas com processos judiciais, obtendo informações pessoais e financeiras.

Segundo as autoridades, os criminosos entravam em contato com as vítimas, utilizavam fotos e dados dos advogados verdadeiros, e até clonavam vozes para convencer as vítimas a realizarem transferências bancárias.