Homem é baleado por policial militar durante briga de família em Nova Iguaçu

Marcelo Augusto Reis, 33 anos, foi baleado no rosto pelo policial militar Jorge, filho do padrasto de Marcelo, em uma briga familiar em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro . Após invadir a varanda, Jorge disparou pela janela da cozinha, atingindo Marcelo. Ele está em estado grave após cirurgia no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

A Polícia Civil investiga o caso, enquanto o advogado do policial garante a colaboração de seu cliente nas investigações. A mãe da vítima critica a ação do policial, questionando a conduta de alguém que deveria proteger vidas.

