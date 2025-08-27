Homem é morto com facada no peito por atual companheiro da ex-mulher em Seropédica (RJ)
William Caetano da Silva, de 27 anos, estava em um forró, quando se envolveu em uma briga com João Victor Caetano, que o esfaqueou no coração
William Caetano da Silva, de 27 anos, foi assassinado após uma briga durante um forró na praça da Câmara de Vereadores, em Seropédica, no Rio de Janeiro. O conflito envolveu sua ex-mulher, Mariana Mendes, e o atual companheiro dela, João Victor Caetano. Testemunhas afirmam que João voltou à festa armado com uma faca e esfaqueou William no peito, atingindo o coração. Ele estava comemorando a notícia de que seria pai novamente. Amigos do entregador protestaram em seu sepultamento. A polícia investiga o caso e procura o casal.
