Homem é morto com facada no peito por atual companheiro da ex-mulher em Seropédica (RJ)

William Caetano da Silva, de 27 anos, foi assassinado após uma briga durante um forró na praça da Câmara de Vereadores, em Seropédica, no Rio de Janeiro . O conflito envolveu sua ex-mulher, Mariana Mendes, e o atual companheiro dela, João Victor Caetano. Testemunhas afirmam que João voltou à festa armado com uma faca e esfaqueou William no peito, atingindo o coração. Ele estava comemorando a notícia de que seria pai novamente. Amigos do entregador protestaram em seu sepultamento. A polícia investiga o caso e procura o casal.



