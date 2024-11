Homem morre ao pular de parapente em São Conrado, na zona sul do Rio

José de Alencar Lima Júnior, de 49 anos, morreu ao pular de parapente na Pedra Bonita, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro . As imagens do acidente foram gravadas por uma visitante do local.

O homem tropeçou no caminho e caiu com o equipamento. O corpo foi encontrado em uma área de mata próxima ao ponto de salto e encaminhado ao IML, no centro da cidade.

De acordo com o Clube São Conrado de Voo Livre, que administra a área de saltos de parente e asa-delta, José passou pela área sem se identificar e não usou a rampa de acesso controlada pela empresa. Ele optou por saltar da pedra próximo à área reservada apenas para visitação.