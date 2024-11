Idosa morta antes do aniversário é enterrada no RJ; filho tem prisão preventiva decretada

O corpo de Marly Ferreira, de 63 anos, morta no dia da festa de aniversário dentro de casa em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi enterrado em Campos, no interior do estado. A suspeita é que o filho dela tenha cometido o crime após um surto. Raphael Castro, de 34 anos, teve a prisão preventiva (sem prazo) decretada. A Justiça também determinou que ele passe por avaliação e tratamento médico . A irmã da vítima relatou que o sobrinho é bipolar e estava sem trabalhar devido à situação. Segundo ela, os dois tinham "um amor de mãe e filho".