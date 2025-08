Idoso é esfaqueado e morto em prédio comercial no centro do Rio de Janeiro

Um homem de 70 anos foi esfaqueado e morto em uma sala comercial na rua da Quitanda, no centro do Rio de Janeiro . Segundo testemunhas, o suspeito entrou sem dizer nada e atacou Arnaldo Borges antes de fugir. Câmeras de segurança registraram a ação do agressor, que usava casaco, capuz e máscara cirúrgica. A Polícia Civil investiga o caso e analisa as imagens para identificar o autor do crime e entender suas motivações. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal após a chegada das autoridades ao local.



