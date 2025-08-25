Igreja Universal presta homenagens a agentes de segurança em seus templos
Mais de 100 mil agentes recebem reconhecimento em evento realizado no Rio de Janeiro
Agentes de segurança foram homenageados nos templos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em todo o país. O maior evento ocorreu no templo em Del Castilho, Rio de Janeiro.
A cerimônia reconheceu os serviços prestados por policiais militares, bombeiros e guardas municipais. A IURD realiza essa homenagem anualmente desde 2002 e atende profissionais e familiares com apoio emocional e assistencial. Cerca de 100 mil agentes foram condecorados neste ano.
"É um privilégio participar de um evento tão bonito. Ficamos felizes de sermos lembrados neste momento", expressou um comandante presente, destacando a importância do reconhecimento para a corporação e a sociedade.
