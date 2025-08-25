Logo R7.com
Igreja Universal presta homenagens a agentes de segurança em seus templos

Mais de 100 mil agentes recebem reconhecimento em evento realizado no Rio de Janeiro

RJ no Ar|Do R7

Agentes de segurança foram homenageados nos templos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em todo o país. O maior evento ocorreu no templo em Del Castilho, Rio de Janeiro.


A cerimônia reconheceu os serviços prestados por policiais militares, bombeiros e guardas municipais. A IURD realiza essa homenagem anualmente desde 2002 e atende profissionais e familiares com apoio emocional e assistencial. Cerca de 100 mil agentes foram condecorados neste ano.


"É um privilégio participar de um evento tão bonito. Ficamos felizes de sermos lembrados neste momento", expressou um comandante presente, destacando a importância do reconhecimento para a corporação e a sociedade.




