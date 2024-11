Italiano é preso por tráfico de drogas em Nova Iguaçu; cocaína seria ingerida por criminoso

Raniero Ridolfi foi preso em flagrante em casa em Nova Iguaçu, na

Baixada Fluminense, acusado de tráfico de drogas. A cocaína seria ingerida pelo criminoso nos próximos dias, já que essa era forma que ele traficava o entorpecente do Brasil para Itália.

Segundo Roberto Cardoso, o delegado responsável pelo caso, os vidros que comportavam a droga eram preparados pelo próprio italiano e ingeridos após Raniero fazer uma preparação estomacal.

Em depoimento à polícia, Raniero confessou que traficava há pelo menos um ano e que embarcaria com o entorpecente no estômago no próximo sábado (19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso já tinha sido preso por tráfico de drogas em seu país de origem. Ele já morava no Brasil há 14 anos.

Com Raniero, a Polícia Civil também apreendeu passaportes e celular. Ainda de acordo com o delegado, o criminoso irá responder por tráfico internacional de entorpecentes, que tem uma pena de 20 anos.

Os agentes trabalham para identificar os traficantes que forneciam a cocaína para o italiano.