Laudo do Crea-RJ aponta irregularidades em obra de pilastra que matou menina em condomínio

O laudo do Crea-RJ (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) apontou irregularidades na obra da pilastra que matou a menina Maria Luisa Oldemburgas , de sete anos, em um condomínio do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio .

Segundo o documento, a estrutura foi fixada em uma profundidade de 3 cm quando, na verdade, deveria ter ao menos 10 cm. A Polícia Civil pediu ao subsíndico o último laudo da autovistoria do prédio, além do projeto estrutural detalhado do pilar.

Maria Luisa brincava com outras crianças numa rede de balanço no último dia 4 quando uma das pilastras caiu sobre ela. O caso é investigado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).