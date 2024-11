Lessa diz que Marielle era 'pedra no caminho' no loteamento de terrenos a milicianos

Em depoimento ao 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro , nesta quarta-feira (30), Ronnie Lessa assumiu ter matado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes por causa dos R$ 25 milhões prometidos como recompensa. Segundo ele, a parlamentar era uma “pedra no caminho” para o loteamento de terrenos a milicianos. O assassino confesso ainda disse que os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão são os mandantes do crime. No entanto, eles negam as acusações.

Já Élcio de Queiroz admitiu ser o condutor do carro usado na execução, mas afirmou que só soube quem era o alvo no momento do crime. O julgamento deve ser encerrado nesta quinta-feira (31).