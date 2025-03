Menina morre atingida por estrutura de balanço em condomínio do Recreio dos Bandeirantes, no Rio

Uma menina, de sete anos, morreu após ser atingida pela estrutura do balanço em que estava brincando num condomínio do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio , nesta terça-feira (4).

De acordo com a perícia, a construção era de concreto revestida com madeira e cedeu sobre a criança. Segundo relatos, a obra foi feita há 15 dias com a autorização do síndico e não teria licença. Maria Luisa Oldembergas morreu no local.