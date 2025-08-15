Menino de 7 anos é baleado dentro de escola em Rio das Pedras, na zona oeste
Criança foi atingida enquanto participava de aula de educação física; bala atingiu as nádegas e atravessou a virilha, mas não causou ferimentos graves
Um menino de 7 anos foi ferido por uma bala perdida durante uma aula de educação física na Escola Municipal Professora Marisa Vargas, em Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (14). A bala atingiu a região das nádegas e atravessou a virilha, mas não causou ferimentos graves. O aluno estava no final das atividades, quando o disparo ocorreu. O pai, que já aguardava para buscá-lo, levou-o rapidamente à clínica da família. Após o primeiro atendimento, ele foi transferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, recebendo alta em seguida.
