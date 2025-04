Mulher com tumor cerebral aguarda transferência para cirurgia urgente no Rio Ana Paula, de 49 anos, está internada no Hospital Moacir do Carmo; paciente aguarda ambulância para transporte

RJ no Ar|Do R7 25/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 25/04/2025 - 09h46 ) twitter

