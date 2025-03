Mulher que assassinou marido à facada é indiciada por lesão corporal seguida de morte

A mulher que matou o marido com uma facada foi indiciada por lesão corporal seguida de morte, segundo o delegado responsável pela investigação. Deyse Kristine dos Santos Mendes, de 30 anos, teria passado por uma crise de ciúmes depois que o companheiro decidiu ir a uma festa. No momento do crime, a vítima segurava no colo a filha do casal, de apenas dois meses.