Novo app 193RJ do Corpo de Bombeiros ajuda em emergências; veja como funciona

O Corpo de Bombeiros lançou o aplicativo 193RJ, que permite aos usuários solicitar socorro sem precisar ligar. O app está vinculado ao CPF do usuário para evitar trotes e oferece opções de ocorrências como incêndios e acidentes.

Durante uma demonstração na central de atendimento dos bombeiros, o Major Fábio Contreiras explicou que o aplicativo permite registrar um chamado com informações precisas sobre a localização da emergência. "A geolocalização facilita muito a chegada do Corpo de Bombeiros," afirmou.