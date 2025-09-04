Logo R7.com
Novo app 193RJ do Corpo de Bombeiros ajuda em emergências; veja como funciona

Aplicativo permite solicitar socorro e mostra localização do pedido em tempo real

RJ no Ar|Do R7

O Corpo de Bombeiros lançou o aplicativo 193RJ, que permite aos usuários solicitar socorro sem precisar ligar. O app está vinculado ao CPF do usuário para evitar trotes e oferece opções de ocorrências como incêndios e acidentes.


Durante uma demonstração na central de atendimento dos bombeiros, o Major Fábio Contreiras explicou que o aplicativo permite registrar um chamado com informações precisas sobre a localização da emergência. "A geolocalização facilita muito a chegada do Corpo de Bombeiros," afirmou.


O uso do aplicativo visa melhorar a eficiência no atendimento às chamadas.

  • Bombeiros
  • CPF (Cadastro de Pessoas Físicas)
  • Emergência

