Número de presos na maior 'operação da história' do RJ sobe para 600

Subiu para 600 o número de presos durante a operação Espoliador, realizada em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (13). A ação é considerada a maior da história da Polícia Civil fluminense.

Os alvos foram bandidos foragidos por crimes como roubo, receptação e latrocínio (roubo seguido de morte). De acordo com as investigações, os presos seriam responsáveis pela maioria dos roubos no estado e seriam financiados por traficantes de drogas. Os recursos obtidos eram destinados a disputas territoriais.