Polícia Civil apreende três carros roubados em desmanche na Baixada Fluminense

A Polícia Civil fechou um depósito usado como desmanche clandestino no bairro Jarim Nova Era, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . No local, os agentes encontraram três veículos roubados e várias peças automotivas. Uma motocicleta e um carro de luxo com suspeita de clonagem também foram levados para a delegacia.

O dono do estabelecimento foi preso em flagrante e deve responder por receptação qualificada. Ele foi identificado como Tadeu Cristiano Bittlher Albuquerque, de 39 anos. Agora, os policiais investigam a participação de outras pessoas no esquema.