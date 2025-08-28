Polícia Civil deflagra operação contra quadrilha que aplicava golpes em idosos em Senador Camará

A Polícia Civil realiza uma operação na região de Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro . As equipes estão cumprindo 6 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão.

A investigação visa capturar criminosos que aplicavam golpes contra idosos. Os golpistas se apresentavam como funcionários públicos para obter dados pessoais das vítimas e realizar transações bancárias fraudulentas.

aqui!