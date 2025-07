Policiais militares são atacados a tiros por bandidos no morro dos Macacos Agentes realizavam patrulhamento na comunidade no momento do ataque; os bandidos conseguiram fugir pela área de mata

RJ no Ar|Do R7 14/07/2025 - 09h31 (Atualizado em 14/07/2025 - 09h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share