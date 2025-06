'Professor' pode ter tirado a própria vida, diz testemunha à polícia

Fhillip da Silva Gregório, conhecido como "Professor", era uma figura estratégica na alta cúpula do Comando Vermelho e foi encontrado com um tiro na cabeça no Complexo do Alemão.

Sua morte, surpreendente para muitos, está sob investigação da Polícia Civil.

Uma testemunha, com quem mantinha relação extra-conjugal, afirmou que ele tirou a própria vida e entregou a arma usada.

O corpo foi levado à UPA de Del Castillo, mas ele já estava sem vida.

A polícia busca confirmar essa versão e explora outras linhas de investigação, dado o impacto significativo de sua morte na facção, para a qual Gregório desempenhava um papel crucial na negociação de armas e drogas nacionalmente e internacionalmente.

aqui!