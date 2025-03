Sargento morre atropelada na Linha Amarela por carro conduzido por militar do Exército, no Rio

Um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (17) resultou na morte da policial militar Carla Teixeira Silva, 3º sargento da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Ela estava de serviço na Linha Amarela, na saída cinco, em Del Castilho, zona norte da cidade, quando foi atropelada por um veículo conduzido pelo cabo do Exército Kayke Moyses Esposito, de 21 anos. De acordo com testemunhas, o motorista tentou cortar outro veículo, mas perdeu o controle e atingiu a policial, que estava do lado de fora da viatura, além de colidir contra o carro da corporação. A sargento Carla morreu na hora. Seu colega, o 3º sargento Anderson de Menezes, que estava dentro da viatura, foi socorrido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM). O militar do Exército também ficou ferido e foi levado pela concessionária Lamsa para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. A Delegacia de Inhaúma determinou a prisão em flagrante de Esposito, que segue sob custódia no hospital. Carla ingressou na Polícia Militar em 2012 e deixa dois filhos pequenos. A viatura foi encaminhada ao Comando de Polícia Pacificadora, na Estrada do Itararé. Até o momento, não há informações sobre o horário e o local do sepultamento da sargento Carla.