Síndico de condomínio onde criança morreu após queda de pilar presta depoimento

O síndico do condomínio onde uma menina morreu após a queda do pilar de uma rede de balanço prestou depoimento, nesta quinta-feira (6), na delegacia do Recreio dos Bandeirantes (42ª DP), na zona oeste do Rio. Segundo ele, a estrutura e a área de lazer foram entregues pela construtora dos apartamentos. Os responsáveis pela empresa devem ser ouvidos pela Polícia Civil.

Maria Luisa, de 7 anos, morreu enquanto brincava na rede. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a pilastra cai sobre a criança.