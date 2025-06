Tiroteio entre traficantes e milicianos assusta moradores de Campo Grande

Moradores do Largo do Correia, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro , vivenciaram momentos de medo, durante a noite de quinta-feira (19), com o tiroteio entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos que dominam a região.

Segundo relatos, traficantes picharam muros de casas antes de se esconderem em uma área de mata. A Polícia Militar, com apoio de viaturas e um veículo blindado, reforçou a segurança nas estradas da Cachamorra e do Mato Alto. Até o momento não há informações sobre feridos ou presos.

