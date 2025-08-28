Logo R7.com
Tiroteio na Zona Norte do Rio fecha estações e paralisa transporte em Barros Filho e arredores

Confronto entre Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro prejudicou a circulação dos trens e trouxe problemas para moradores da região

RJ no Ar

Um tiroteio na madrugada resultou no fechamento da estação de Barros Filho e outras três estações. O confronto ocorreu entre traficantes do terceiro comando puro e do comando vermelho nas comunidades Terra Nostra e Gogô de Guadalupe .


Moradores precisam caminhar até a Avenida Brasil para seguir viagem.

A Supervia informou que os técnicos estão trabalhando para resolver o problema.


Um traficante foi atingido durante o confronto com a polícia e levado ao hospital.

