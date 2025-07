Turismo cresce 15% em 2025 e impulsiona empregos no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro registrou um aumento de 15% no número de turistas em 2025. O Instituto Fecomércio revelou que até mesmo meses menos frequentados tiveram impacto positivo. A Associação Brasileira de Hotéis credita o crescimento a estratégias eficazes de divulgação. O aumento no turismo está beneficiando o setor hoteleiro e gerando empregos diretos e indiretos. As expectativas são otimistas para o segundo semestre e anos futuros.

aqui!