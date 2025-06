VÍDEO: trabalhadores deitam no chão para se proteger dos tiros na Avenida Brasil

Um novo vídeo revela o pânico durante o tiroteio na Avenida Brasil, com pessoas desesperadas buscando abrigo enquanto tiros são disparados repetidamente.

O COR-RIO (Centro de Operações da Prefeitura do Rio) informou que a cidade entrou em "Estágio 2" de mobilização às 6h50 desta terça-feira (10) devido a megaoperação policial no Complexo de Israel, na zona norte da cidade, que resultou na interdição total da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, nos dois sentidos.

Só por volta das 07h30, a via foi liberada nos dois sentidos, com exceção da Linha Vermelha, que segue interditada no trecho, com impactos diretos na ligação entre a Zona Norte e o Centro do Rio.

A Polícia Militar e a Polícia Civil atuam na região. O trânsito ainda segue congestionado na via. Por causa do intenso do tiroteio que assustou quem saia de casa para trabalhar, a circulação dos trens e do BRT que passam na região também foram afetados.

