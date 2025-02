Saiba quem é o traficante suspeito de liderar ataque à delegacia no RJ Disque Denúncia divulgou cartaz com a foto de Joab, que tem 55 passagens pela polícia Rio de Janeiro|Do R7 17/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h51 ) twitter

Joab é procurado pela polícia Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz com a foto do traficante suspeito de liderar o ataque a tiros contra a 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, no fim de semana. A polícia faz buscas por Joab da Conceição Silva, conhecido como “Joab”, de 32 anos, apontado como chefe do tráfico na comunidade Rua Sete, também em Campos Elíseos.

De acordo com as investigações, os criminosos que fuzilaram a delegacia tinham a intenção de resgatar o traficante “Rato” e o segurança dele — ambos presos na manhã de sábado (15). Porém, o que os criminosos que foram à 60 DP não sabiam é que os dois já haviam sido transferidos para o presídio de Benfica.

Agentes que estavam na unidade trocaram tiros por cerca de dez minutos com os criminosos. No confronto, dois policiais foram feridos.

Criminosos invadem e atacam delegacia a tiros em tentativa de resgate na Baixada Fluminense Reprodução/Record Rio

De acordo com informações do Disque Denúncia, Joab é um dos responsáveis por liderar disputas territoriais entre facções rivais e pertencente a uma das quadrilhas mais bem armadas da região.

Ligado ao Comando Vermelho, o criminoso fugiu da prisão duas vezes — em 2017 e 2019. Na última, ele cumpria pena em regime semiaberto no Instituto Penal Vicente Piragibe e não retornou mais após ganhar o direito de uma visita periódica ao lar.

Na ficha criminal de Joab, constam 55 passagens pela polícia, por crimes como tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma, extorsão, roubo de carga e receptação.

Quem tiver informações sobre o traficante pode entrar em contato pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center: (021) — 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

