Criminosos invadem e atacam delegacia a tiros em tentativa de resgate na Baixada Fluminense; Polícia Civil faz operação Dois agentes foram baleados e já tiveram alta; Polícia prendeu quatro bandidos e matou um durante confronto, neste domingo (16) Rio de Janeiro|Do R7 16/02/2025 - 10h18 (Atualizado em 16/02/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos invadem e atacam delegacia a tiros em tentativa de resgate na Baixada Fluminense Reprodução/Record Rio

A 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi alvo de um violento ataque na noite de sábado (15). Pelo menos dez criminosos fortemente armados cercaram o prédio e abriram fogo, numa tentativa de resgatar dois presos: Rodolfo Manhães Viana, conhecido como “Rato”, apontado como chefe do tráfico na comunidade Vai Quem Quer, e seu braço-direito, Wesley de Souza do Espírito Santo, conhecido como W.

A ação criminosa foi comandada por Joab da Conceição Silva, segundo a Polícia Civil. Ele é chefe do tráfico do conjunto de comunidades da Rua 7, em Caxias.

Dois agentes que estavam de plantão reagiram e foram baleados. Os policiais feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde receberam atendimento e já tiveram alta médica. Um deles levou um tiro na coxa. O outro foi agredido e baleado no pé.

Os presos não estavam mais na delegacia no momento da invasão. Eles já tinham sido levados para a Divisão de Capturas, a Polinter. Por isso, após o ataque, os criminosos foram embora deixando um rastro de destruição.

‌



A fachada da delegacia ficou danificada pelos disparos. Vídeos gravados pelos moradores mostram os criminosos descendo de um carro e abrindo fogo contra o prédio. Marcas de balas e estilhaços podem ser vistos por todo lado.

Ofensiva

‌



Diante do ataque, a Polícia Civil iniciou, ainda na madrugada de domingo (16), uma grande operação para prender os responsáveis. Agentes deixaram a Cidade da Polícia, na zona norte do Rio, em direção às comunidades Vai Quem Quer, Rua 7, Santa Lúcia e Rodrigues Alves. Um helicóptero foi mobilizado para dar suporte à ação, e o policiamento no entorno da delegacia foi reforçado.

Quatro homens foram presos e um bandido morto em confronto, segundo nota divulgada pela Polícia Civil, ainda durante a manhã.

A polícia informou ainda que solicitou a transferência dos dois presos para um presídio federal, visando maior segurança.