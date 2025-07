Sargento baleado na cabeça é o 34º agente morto no RJ; informações sobre assassinos valem recompensa de R$ 5.000 Kelvyton de Oliveira Vale, de 48 anos, ficou conhecido, em 2020, por salvar um colega ferido ao carregá-lo nas costas na Vila Aliança Rio de Janeiro|Do R7 12/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h00 ) twitter

Sargento foi morto com um tiro na cabeça durante uma operação no Ipase

O sargento da PM Kelvyton de Olveira Vale, de 48 anos, é o 34º agente da segurança pública morto no Grande Rio desde o início de 2025. Ao todo, são 67 vítimas da violência neste ano — incluindo 33 feridos, de acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado.

Na manhã de sexta-feira (11), o sargento da PM Kelvyton de Olveira Vale, de 48 anos, foi atingido por um tiro na cabeça durante uma operação no conjunto Ipase, na Vila Kosmos, zona norte do Rio de Janeiro.

O militar chegou a ser socorrido por colegas de farda para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica na região, mas não resistiu aos ferimentos.

Kelvyton liderava uma ala do GAT (Grupo de Ações Táticas) e trabalhava no 41º BPM (Irajá). O PM estava na corporação há 24 anos. Ele deixa um filho.

Em 2020, o sargento ficou conhecido por salvar um colega durante uma ação na Vila Aliança. Ele carregou nas costas o militar ferido até um local seguro para ser socorrido.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz para pedir informações que levem à identificação dos responsáveis pelo assassinato do policial militar. A recompensa é de R$ 5 mil.

As comunicações podem ser enviadas, em anonimato, para o aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo telefone2253-1177, disponível tanto pata ligação quanto via WhatsApp.

