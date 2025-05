Suspeito de abuso sexual contra paciente em hospital particular é preso no Rio Homem é surpreendido por policiais civis durante trabalho em empresa de segurança no Rio Comprido Rio de Janeiro|Do R7 20/05/2025 - 11h18 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h18 ) twitter

Suspeito de abuso sexual contra paciente em hospital particular é preso no Rio

Agentes da 6ª DP (Cidade Nova) prenderam na manhã desta terça-feira (20) o técnico de enfermagem suspeito de abusar sexualmente de uma paciente no Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro.

O técnico, que também é vigilante, trabalhava em uma empresa de segurança no mesmo bairro, quando foi surpreendido pelos policiais.

Ao R7, familiares da vítima afirmaram que o crime foi praticado na noite de 30 de abril, em um dos leitos da unidade. Segundo o relato, o homem insistiu para limpar marcas de eletrodos na mulher.

Durante o procedimento, ele teria apertado os seios e tocado nas genitais da paciente. Repreendido por ela, o agressor afirmou que “fazia parte do trabalho” e pediu para que não contasse nada a ninguém.

A polícia só foi acionada quatro dias depois, porque a vítima ficou com medo de denunciar o abuso. De acordo com a filha dela, investigadores estiveram no hospital no dia 6 de maio, e a mulher foi ouvida por cerca de uma hora.

