Tornozeleira rompida, fuga e sem permissão para usar arma: o que se sabe sobre ex-PM suspeito de matar catador em lixão no RJ Justiça decretou a prisão temporária de Marco Antônio de França Liborio, o "França", e autorizou buscas na casa dele Rio de Janeiro|Do R7, com RECORD 11/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h00 )

França é ex-PM e atuava como vigia em lixão de Magé Divulgação / Disque Denúncia

O homem de 61 anos apontado como o principal suspeito de matar o catador de recicláveis Rafael Silva, de 25 anos, é um ex-policial militar que atuava como vigia no lixão de Bongaba, em Magé, na Baixada Fluminense.

Expulso da Polícia Militar nos anos 1990, Marco Antônio de França Liborio, o “França”, tem anotações criminais por tentativa de homicídio e uso de documento falso, de acordo com informações do Disque Denúncia.

Atualmente, França estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica após ser preso por receptação. Porém, a polícia acredita que ele tenha arrancado o lacre antes de fugir, já que o equipamento não emite sinais desde a madrugada do dia 9.

Uma ordem de prisão temporária foi decretada pela Justiça. A DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) esteve na casa do suspeito e cumpriu mandados de busca e apreensão.

‌



Crime ocorreu após cobrança de taxa ilegal

Testemunhas disseram que o vigia disparou contra a vítima após uma discussão causada pela cobrança de uma taxa ilegal para permitir o trabalho no lixão de Bongaba.

De acordo com as investigações, Rafael já teria pago a quantia exigida para outro segurança no início do turno e se recusado a acertar novamente o valor da diária — entre R$ 50 e R$ 60.

‌



Segundo relatos, França atirou contra Rafael e o derrubou no chão. Em seguida, deu mais três tiros.

Sangue em trator

A família procurava por Rafael desde o último dia 2. Parentes e amigos fizeram um protesto que interditou a rodovia Rio-Magé para pedir investigações sobre o caso. Durante as buscas pelo jovem, a polícia apreendeu um trator com marcas de sangue no lixão.

‌



Corpo encontrado em ribanceira

No entanto, o corpo estava a cerca de 20 km do local, na última quarta-feira (9). A vítima foi localizada em uma ribanceira ao lado da estrada Velha da Estrela (RJ-107), no trecho que liga Piabetá, na Baixada Fluminense, a Petrópolis, na região serrana.

O delegado titular da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense), André Cavalcante, revelou em entrevista ao Balanço Geral RJ que a tornozeleira eletrônica ajudou a monitorar os passos do suspeito. Ao mesmo tempo, uma denúncia anônima levou agentes da 66ª DP (Piabetá) ao local.

“Com os dados do monitoramento eletrônico, a gente pôde perceber que, de fato, o deslocamento dele [suspeito] após o crime foi justamente em direção ao local em que o corpo foi encontrado. Então, a gente tem uma prova técnica que corrobora com a prova testemunhal, que aponta o envolvimento do Marco Antônio nesse crime”, detalhou.

Vigia não poderia estar armado

De acordo com o delegado, o suspeito era contratado por uma empresa terceirizada que presta serviços à Prefeitura de Magé, mas não tinha autorização para portar arma de fogo, apesar de testemunhas terem visto o homem armado no local. Questionado se França poderia atuar como vigia, Cavalcante disse não haver, até o momento, algo que indique ilegalidade.

Marco Antônio agiu sozinho?

A investigação também apura se Marco Antônio agiu sozinho na morte de Rafael. Testemunhas teriam visto a participação de outras pessoas na ocultação do corpo, mas a Polícia Civil ainda não confirma.

“Esse é um dos pontos ainda em aberto na investigação que a gente quer esclarecer: a eventual participação de outras pessoas tanto no homicídio quanto na ocultação de cadáver. São vários aspectos que a gente tem que valorar de forma técnica para trazer ao nosso inquérito elementos que apontem a participação ou não de outras pessoas no crime”, explicou o delegado da DHBF.

