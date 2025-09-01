Três pessoas ficam feridas após táxi capotar e se envolver em acidente com duas motos na Barra da Tijuca Os bombeiros levaram as vítimas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ainda não há informações sobre o estado de saúde Rio de Janeiro|Do R7 01/09/2025 - 17h09 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Táxi capotou na avenida Ayrton Senna Reprodução/COR

Três pessoas ficaram feridas após um táxi capotar e se envolver em um acidente com duas motos na avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (1º).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h. Os militares levaram as vítimas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região.

Segundo informações da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), uma das vítimas precisou passar por cirurgia e as outras duas estão internadas com o quadro de saúde estável.

Por conta da colisão, o trânsito precisou ser parcialmente interditado na pista central por cerca de uma hora e meia.

‌



Segundo o COR (Centro de Operações Rio), o tráfego já foi liberado na região. Por volta das 17h, ainda havia retenções na via.

Além dos bombeiros, a Guarda Municipal, a CET-Rio e a Polícia Militar também foram acionados.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp