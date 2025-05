Delegado dá detalhes sobre caso de investigados por pedofilia em Canoas (RS) Após circulação de vídeos comprometedores no WhatsApp, a comunidade atacou os suspeitos e incendiou suas casas Balanço Geral RS|Do R7 13/05/2025 - 14h46 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h46 ) twitter

A polícia de Canoas (RS) investiga dois homens suspeitos de envolvimento em casos de pedofilia, após vídeos comprometedores circularem no WhatsApp. A comunidade, indignada, atacou os suspeitos e incendiou suas casas. As crianças envolvidas, com idades entre 9 e 13 anos, estão sob proteção do estado e recebem acompanhamento psicológico. O delegado Maurício Barison esclarece que não há indícios de favorecimento à prostituição por parte do abrigo onde as crianças estavam. A investigação continua e a polícia pede calma à população enquanto busca provas concretas.