Ex-estagiário da Justiça é alvo de operação por venda de informações à facção criminosa A operação, chamada de 'O Infiltrado', busca comprovar o vínculo do suspeito com o tráfico de drogas Balanço Geral RS|Do R7 18/06/2025 - 16h34 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h34 )

A polícia realizou uma operação em nove cidades gaúchas para investigar um ex-estagiário do Fórum de Gravataí, suspeito de vender informações sigilosas a uma facção criminosa. O esquema movimentou mais de R$ 2 milhões e envolveu 200 policiais. A operação, chamada de ‘O Infiltrado’, busca comprovar o vínculo do suspeito com o tráfico de drogas e deve concluir a investigação em 30 dias.