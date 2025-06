Homem mata a companheira na frente do filho de cinco anos no RS O crime, registrado por câmeras de segurança, aconteceu após uma discussão sobre separação Balanço Geral RS|Do R7 30/06/2025 - 14h08 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h08 ) twitter

Um brutal feminicídio ocorreu em Riozinho (RS), chocando a comunidade local. Vitória Colombo, de 24 anos, foi assassinada pelo companheiro na frente do filho de 5 anos. O crime, registrado por câmeras de segurança, aconteceu após uma discussão sobre separação. O autor foi preso em flagrante em Caxias do Sul (RS). A polícia investiga o caso, que destaca a crescente preocupação com feminicídios no Rio Grande do Sul.