Moradores do bairro Harmonia relatam sensação de insegurança após desativação do batalhão Uma bala perdida atingiu uma casa, aumentando o medo entre os residentes Balanço Geral RS|Do R7 13/06/2025 - 16h03 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h03 )

Moradores do bairro Harmonia, em Canoas (RS), relatam insegurança após a desativação do batalhão da Brigada Militar. Tiros frequentes à noite preocupam a comunidade, que se sente desprotegida. Uma bala perdida atingiu uma casa, aumentando o medo entre os residentes. A falta de patrulhamento intensifica a sensação de vulnerabilidade, especialmente para famílias com crianças.