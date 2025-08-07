Logo R7.com
Operação policial prende quatro envolvidos em assassinato de homen por engano

Marcos André Oliveira dos Santos foi confundido com um rival de um grupo criminoso em Canela (RS)

Balanço Geral RS|Do R7

Quatro pessoas foram presas pelo envolvimento na morte de Marcos André Oliveira dos Santos, confundido com um rival de um grupo criminoso em Canela (RS). O delegado Vladimir Medeiros destacou o empenho da polícia em identificar todos os envolvidos, incluindo líderes dentro do sistema prisional, para garantir que o crime não fique impune.

