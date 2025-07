Polícia Civil descobre esquema entre despachantes e servidores que fraudavam vistorias Conversas para liberar vistorias de carros irregulares ocorriam entre os envolvidos por WhatsApp Balanço Geral RS|Do R7 16/07/2025 - 17h43 (Atualizado em 16/07/2025 - 17h43 ) twitter

A Polícia Civil desmantelou um esquema de corrupção envolvendo despachantes e funcionários de centros de registro de veículos do DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito). O grupo fraudava vistorias para liberar carros irregulares, com pagamentos via PIX. Conversas entre os envolvidos ocorriam por WhatsApp. A investigação continua, buscando identificar mais envolvidos e possíveis irregularidades no DETRAN.