Seis suspeitos são presos por envolvimento em homicídio na capital gaúcha O crime, que vitimou dois jovens sem antecedentes criminais, está ligado a disputas territoriais entre facções Balanço Geral RS|Do R7 06/08/2025 - 17h08 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Porto Alegre (RS), seis pessoas foram presas por envolvimento em um homicídio ocorrido no bairro Vila Nova. A polícia identificou 11 suspeitos no total, incluindo mandantes e executores. O crime, que vitimou dois jovens sem antecedentes criminais, está ligado a disputas territoriais entre facções. As investigações continuam, podendo levar a mais prisões e elucidar outros crimes na região.