Atletas inspiram alunos em reinauguração de ginásio escolar em Porto Alegre (RS) Escola atingida por enchente celebra reconstrução com apoio de projeto social e ídolos do esporte Guaíba no Ar|Do R7 08/04/2025 - 11h18 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Escola Municipal Antônio Giudice, em Porto Alegre, reinaugurou o ginásio destruído por uma enchente em 2024. A obra foi viabilizada pelo Instituto Cultural Floresta e marcou um momento simbólico de recomeço para a comunidade escolar.

A cerimônia contou com a participação de atletas renomados, como ex-jogadores da seleção brasileira e nomes do UFC, que compartilharam experiências com os estudantes.

A ação reforçou o papel do esporte e da educação como ferramentas de superação e de transformação social. Crianças participaram de atividades com os convidados e ouviram mensagens sobre disciplina, esforço e confiança no próprio potencial.