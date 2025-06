Motorista foge, após destruir contêiner de lixo em Bento Gonçalves (RS) Acidente ocorreu de madrugada e câmeras de segurança registraram a colisão seguida de fuga Guaíba no Ar|Do R7 03/06/2025 - 11h50 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motorista colidiu com um contêiner de lixo na Avenida Osvaldo Aranha, em Bento Gonçalves (RS), durante a madrugada de domingo e fugiu do local. O impacto espalhou entulhos e lixo pela via. Imagens de câmeras de segurança serão usadas pela Polícia Civil para identificar o veículo envolvido.