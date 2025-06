Proprietário de academia é indiciado após morte de aluna em Caxias do Sul (RS) Arquitetos e servidores municipais também foram responsabilizados pelo acidente fatal Guaíba no Ar|Do R7 16/06/2025 - 11h18 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h18 ) twitter

O proprietário de uma academia, em Caxias do Sul (RS), foi indiciado por homicídio culposo após a morte de uma mulher que caiu do segundo andar enquanto se exercitava. Também foram responsabilizados um arquiteto e três servidores municipais. A investigação apontou falhas na estrutura e no vidro da janela. O caso segue para o Ministério Público.