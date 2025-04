Ação em Porto Alegre (RS) transforma vidas de mulheres empreendedoras Projeto em parceria com o Ministério Público Estadual oferece autoconhecimento e ferramentas para equilibrar vida pessoal e profissional Rio Grande Record|Do R7 11/04/2025 - 20h54 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h54 ) twitter

Um grupo de mulheres participou de uma imersão focada em empreendedorismo feminino em Porto Alegre (RS), parte de um projeto em parceria com o Ministério Público Estadual. A iniciativa, criada por Andreia Fioravante através do movimento Despertando Mulheres, promove desenvolvimento social e econômico, oferecendo mentoria gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade. O evento combina apoio emocional com capacitação profissional. A próxima edição está marcada para maio, em Pelotas (RS), dando continuidade à missão de transformar realidades.