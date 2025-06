Campanha Junho Violeta alerta para crescimento da violência contra idosos Crimes contra pessoas idosas aumentaram 58% no RS; ações buscam acolhimento e combate ao etarismo Rio Grande Record|Do R7 18/06/2025 - 21h26 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h26 ) twitter

Junho marca o mês de conscientização sobre os direitos da pessoa idosa, com a campanha Junho Violeta alertando para o crescimento da violência contra essa população. No Rio Grande do Sul, os crimes aumentaram 58% em comparação com o ano anterior. Em Porto Alegre (RS), centros de convivência oferecem apoio e atividades para reduzir o isolamento. A campanha destaca abusos como o etarismo, a violência patrimonial e física.