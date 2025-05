Cuidados no preparo de frango e ovos evitam contaminações Saber manusear e preparar os alimentos pode evitar contaminações por bactérias Rio Grande Record|Do R7 20/05/2025 - 21h02 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h02 ) twitter

Com a gripe aviária em alerta, crescem as preocupações com a segurança alimentar, especialmente no Rio Grande do Sul, um dos maiores exportadores de carne de frango do país. Embora a gripe não seja transmitida pelo consumo de carne ou ovos, é essencial adotar cuidados no manuseio e preparo para evitar contaminações por bactérias como Salmonella e Campylobacter. O Ministério da Agricultura afirma que o risco de contaminação humana é baixo, mas reforça a importância de práticas seguras, como armazenamento adequado e prevenção da contaminação cruzada.