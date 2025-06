Desafios da produção de leite no inverno gaúcho preocupam setor Alta na produção contrasta com queda de preços e ameaça sustentabilidade dos produtores Rio Grande Record|Do R7 26/06/2025 - 21h11 (Atualizado em 26/06/2025 - 21h11 ) twitter

A produção de leite no Rio Grande do Sul (RS) costuma aumentar até 40% no inverno, favorecida pelas temperaturas mais amenas. No entanto, neste ano, os produtores enfrentam incertezas causadas pela queda no preço do leite, que não acompanhou o crescimento sazonal. O cenário desafia a sustentabilidade financeira do setor, enquanto os consumidores se beneficiam com valores mais baixos nas prateleiras.