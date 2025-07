Exportações de ovos do Brasil crescem 200% com demanda dos EUA Taxas impostas pelo governo de Donald Trump podem inviabilizar futuras exportações, afetando ambos os países Rio Grande Record|Do R7 15/07/2025 - 20h54 (Atualizado em 15/07/2025 - 20h54 ) twitter

As exportações brasileiras de ovos aumentaram quase 200% no primeiro semestre de 2025, impulsionadas pela demanda dos EUA devido à gripe aviária. O Brasil exportou 25 mil toneladas, gerando receita de 57 milhões de dólares. No entanto, tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump podem inviabilizar futuras exportações, afetando ambos os países.