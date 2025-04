Família é presa por aplicar golpe do falso cartório em venda de veículos Grupo de Cachoeirinha (RS) enganava vítimas nas redes sociais com promessas de veículos baratos e cobrança de taxas falsas Rio Grande Record|Do R7 08/04/2025 - 20h54 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h54 ) twitter

Três integrantes de uma família foram presos em Cachoeirinha (RS) por aplicar o golpe do falso cartório na venda fictícia de veículos. A quadrilha operava nas redes sociais, oferecendo veículos com preços abaixo do mercado e induzindo as vítimas a pagarem taxas de documentação em um cartório inexistente. A operação policial, realizada com apoio do Departamento de Combate a Organizações Criminosas, cumpriu mandados de prisão e busca.