Indústria gaúcha aposta na inclusão de imigrantes e qualificação profissional Setor busca soluções para falta de mão de obra técnica e investe em formação de novos trabalhadores Rio Grande Record|Do R7 08/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h10 )

A indústria do Rio Grande do Sul enfrenta desafios com a falta de mão de obra qualificada, especialmente em setores técnicos como a construção civil. Para mitigar essa situação, iniciativas como o programa Indústria Acolhedora, em parceria com a ONU, buscam integrar imigrantes ao mercado de trabalho local.

Além disso, programas de qualificação profissional são oferecidos para jovens que não concluíram a educação básica e para soldados em serviço militar. A estratégia inclui capacitar colaboradores atuais, subsidiando formações técnicas e de pós-graduação.