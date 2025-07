Instabilidade no serviço do Samu no RS leva população a usar aplicativo Chamar 192 Secretaria da Saúde trabalha para trocar operadora e normalizar o atendimento telefônico Rio Grande Record|Do R7 08/07/2025 - 21h25 (Atualizado em 08/07/2025 - 21h25 ) twitter

O serviço de emergência Samu enfrenta instabilidade no telefone 192 no Rio Grande do Sul devido a falhas na operadora. A secretária adjunta da Saúde do estado, Ana Costa, orienta a população a utilizar o aplicativo Chamar 192 como alternativa. O app é fácil de baixar e garante acesso ao serviço de urgência. A Secretaria já busca uma nova operadora para solucionar o problema.